Basket promosso in serie D

SPORT - La squadra di coach Panati chiude un biennio straordinario con il titolo più atteso e cercato. Dopo il rammarico per la sospensione della stagione passata, era solo questione di attendere: il verdetto di venerdì sera è inappellabile. La squadra universitaria prende il comando delle operazioni nel secondo quarto e non lo cede più. Oleggio rientra nel secondo quanto, ma ancora una volta gli Aironi sono più produttivi nel momento chiave: Meardi, 20 punti, è il dominatore della gara. Rovina e Riva non sono da meno e ne piazzano rispettivamente 18 e 16. Il CUSPO parte con Rovina, Meardi, Riva, Campi e Palmesino.

Tensione in campo come ogni partita decisiva, gli universitari partono forte e dopo i primi 10 minuti il punteggio è di 22 a 16. Pazzo secondo quarto, dove cambiano le inerzie. Pavesi firma il -1 a 5 minuti con il CUSPO che non riesce a reagire. Da lì, parziale 11-3 universitari in 4 minuti per il +9, trascinati da Rovina e Riva. 41 a 32 a fine primo tempo. Oleggio va da Massara, che infila due triple e piazza 6 punti in sequenza, tuttavia è una lotta solitaria, con coach Campari che è obbligato a sostituirlo per il quarto fallo: 62 a 46 a fine terzo quarto. Ultimo quarto di accademia con Meardi che scava ancora più il solco. Il finale è 78 a 66 per gli alessandrini. È serie D!

“Il progetto di sezione gestito da un questo gruppo dirigente ci ha fin da subito rassicurato per obiettivi, serietà e capacità di gestione. Hanno fatto un ottimo lavoro nella creazione e consolidamento di questo team vincente che ha espresso successi consecutivi sul campo sin da fine 2019: frutto del duro lavoro e di una attenta programmazione. Ringraziamo e ci complimentiamo quindi con i giocatori, l’allenatore, i dirigenti e tutto lo staff che ha reso possibile questo risultato. Con orgoglio siamo sin da oggi impegnati a programmare la prossima stagione in serie D.” Così dichiarano Alice Cometti ed Alessio Giacomini, Presidente e Segretario Generale del CUSPO.

Cus P.O. Alessandria - Oleggio Junior Basket 78-66 (22-16, 41-32, 62-46)

CUSPO Alessandria: Luccisano, Barberis 5, Rovina 18, Imarisio 1, Riccino 2, Palmesino 7, Campi 7, Meardi 20, Riva 16, Mazzoglio ne, Conficoni, Moro 2. All. Panati