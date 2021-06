Ospedale Incontra, appuntamento con il Terapista del dolore

ALESSANDRIA - Sarà con Fabrizio Cassini, responsabile della struttura di Terapia del dolore, il filo diretto del prossimo appuntamento di Ospedale Incontra che si terrà oggi pomeriggio in diretta sui social dell’azienda ospedaliera di Alessandria a partire dalle ore 16.30.

A una settimana di distanza dalla Giornata Nazionale del Sollievo, torniamo a parlare, questa volta dal vivo, del servizio di Terapia del dolore offerto dall’ospedale di Alessandria. L’iniziativa si aprirà con l’illustrazione delle attività condotte dalla Struttura che si occupa del trattamento del dolore acuto, cronico e oncologico attraverso cure palliative che hanno come obiettivo migliorare la qualità della vita dei pazienti. A causa dell’invecchiamento della popolazione, infatti, il dolore non può più essere considerato solo un sintomo, ma costituisce una vera e propria patologia. In particolare il dottor Cassini si concentrerà sui dolori che riguardano la schiena e la testa, particolarmente diffusi: si stima infatti che il 40% delle persone durante la vita soffra almeno una volta di questi disturbi.

Dopo una prima parte incentrata sulla lombalgia e sulla cervicalgia, il Terapista del dolore Cassini sarà poi a disposizione per rispondere a tutte le domande inviate fin da ora alla mail comunicazione@ospedale.al.it, nonché, se possibile, a quelle che saranno postate nel corso della diretta che durerà fino alle 17.10 circa.

L’evento sarà trasmesso in diretta su tre canali aziendali: il sito internet (Link alla pagina); la pagina Facebook @aoalessandria; il canale YouTube Ospedale Alessandria