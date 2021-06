Quattro incidenti in un’ora, ora soccorsi in via Pontida

ALESSANDRIA - Quattro incidenti in un’ora in città. Ora, la Polizia Muncipale è impegnata in via Pontida per uno scontro all’incrocio con via Macchiavelli.



Gli automobilisti sono stati soccorsi dal 118, ed entrambi probabilmente dovranno essere trasportati al pronto soccorso.

Al momento non si conoscono altri particolari, seguono aggiornamenti.