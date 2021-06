Aggredisce padre e figlio: denunciato operaio di Frassineto Po

FRASSINETO PO - I Carabinieri della Compagnia di Casale Monferrato hanno denunciato in stato di libertà per lesioni un operaio 32enne di Frassineto Po, con precedenti di polizia, il quale, all’inizio di maggio, ha aggredito per futili motivi due uomini, padre e figlio, colpendo quest’ultimo con un pugno e causando a entrambi lesioni guaribili in una settimana.