Il calendario scolastico 2021-2022

TORINO - Lunedì 7 giugno, la Giunta regionale ha deliberato i criteri per la determinazione del calendario scolastico per il triennio 2021-2024, così da consentire alle istituzioni scolastiche tempi adeguati per una programmazione e un’organizzazione efficaci dell’attività didattica.

Contestualmente, è stato anche fissato il calendario 2021-2022: le lezioni nella scuola primaria e nella scuola secondaria di primo e di secondo grado si svolgeranno da lunedì 13 settembre 2021 a mercoledì 8 giugno 2022, per un totale di 205 giorni; stessa data di inizio per la scuola dell’infanzia, che terminerà l’anno giovedì 30 giugno, per un totale di 186 giornate. È prevista la riduzione di un giorno nel caso in cui la ricorrenza del Santo Patrono, coincida con un giorno nel quale siano previste lezioni.

Inoltre, è stata inserita la “clausola di flessibilità”, legata alle vacanze di Carnevale e valida solo per il 2021-2022: in caso di aumento dei contagi ed eventuale adozione di provvedimenti di chiusura prolungata delle scuole, le vacanze di Carnevale potranno essere soppresse in tutto o in parte con un provvedimento da assumere entro il 10 gennaio.

Definiti anche i periodi di vacanza: festività natalizie da venerdì 24 dicembre a venerdì 7 gennaio compresi, con ritorno in aula lunedì 10 gennaio; Carnevale da sabato 26 febbraio a martedì 1 marzo;

Pasqua da giovedì 14 a martedì 19 aprile.