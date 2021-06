Oggi in Piemonte vaccinate quasi 38mila persone

ALESSANDRIA - Consueto resoconto serale sui numeri della campagna vaccinale in Piemonte: nella giornata di oggi, mercoledì 9 giugno, sono state quasi 38mila le somministrazioni.

Per la precisione, sono 37.756 le persone che hanno ricevuto il vaccino contro il Covid comunicate oggi all’Unità di Crisi della Regione Piemonte (dato delle ore 18.30). A 2.366 è stata somministrata la seconda dose. Tra i vaccinati di oggi in particolare sono 2.659 i trentenni, 9.814 i quarantenni, 13.418 i cinquantenni, 3.107 i sessantenni, 936 i settantenni, 889 gli estremamente vulnerabili e 259 gli over80. Dall’inizio della campagna si è proceduto all’inoculazione di 2.838.625 dosi (di cui 921.701 come seconde), corrispondenti al 92,5% di 3.067.240 finora disponibili per il Piemonte. Oggi sono arrivate, e sono in consegna in queste ore alle aziende sanitarie, 198.200 dosi di vaccino Pfizer.

ESAURITE IN UN MINUTO LE PRENOTAZIONI PER L’OPEN NIGHT DI VENERDÌ A NOVARA

Sono andate esaurite in poco meno di un minuto i 500 posti disponibili per l’Open night dedicata agli over30 che si terrà venerdì 11 giugno nel centro vaccinale del Salone Borsa di Novara. Altre due Open night sempre per gli over30 di tutto il Piemonte si terranno il 18 e il 25 giugno. L’iniziativa, voluta dall’assessore regionale alla Ricerca applicata Covid, Matteo Marnati, è stata accolta e condivisa da Università del Piemonte orientale, Azienda ospedaliero universitaria Maggiore, Asl, Ordine dei Medici e Comune di Novara.