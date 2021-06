Rilascio di certificati anagrafici da parte di terzi

ALESSANRIA - Il Comune, nel perseguire gli obiettivi generali di innovazione della Pubblica Amministrazione, è impegnato in un importante processo di cambiamento organizzativo, tecnologico e culturale, volto ad offrire un miglior servizio ai cittadini ed alle imprese. In tale ambito sono in corso di realizzazione una serie di servizi al cittadino fruibili in modalità multicanale.

Tra i servizi on-line attualmente erogati, uno dei principali è il rilascio di certificati ai cittadini senza necessità di doversi recare presso gli sportelli del Comune accessibile Cliccando qui selezionando la voce “Servizi Anagrafici”.

L’Amministrazione comunale è inoltre impegnata a sostenere i cittadini più legati a fenomeni di ”digital divide”, in particolare anziani o coloro che, per qualsivoglia motivo, non hanno accesso alla tecnologia, abitano nelle frazioni o in zone rurali, anche nel fornire strumenti di supporto, che consentano a tali soggetti di accedere ai servizi on-line della Pubblica Amministrazione.

Al fine di realizzare tali obiettivi, di semplificazione e di sostegno ai cittadini, il Comune di Alessandria intende attivare nuove forme di collaborazione con soggetti privati convenzionati per l’ampliamento dei punti di rilascio delle certificazioni anagrafiche presso sedi non istituzionali, presenti in modo capillare e diffuse in città e nei sobborghi. Per questo è stato pubblicato un apposito avviso pubblico rivolto a soggetti privati (ad es. OrdiniProfessionali, Caaf, Edicole, Farmacie, Tabaccai, Istituti Bancari, Imprese di Onoranze Funebri, ecc.) che intendono erogare ai propri clienti certificati anagrafici attraverso i servizi on-line del Comune. La collaborazione consiste esclusivamente nella facilitazione dell’accesso al cittadino alla stampa dei certificati attraverso i servizi on-line e consentirà agli esercizi convenzionati di erogare i medesimicertificati disponibili in rete.

Con l’impiego della tecnologia del timbro digitale, il certificato erogato avrà lo stesso valore legale di quello emesso allo sportello del Comune. I certificati erogabili sono gli stessi disponibili on-line e pertanto: certificato di Cittadinanza; certificato di Esistenza in vita; certificato di Residenza; certificato di Residenza AIRE; certificato di Stato Civile; certificato di Stato di Famiglia; certificato di Stato di Famiglia e di stato civile; certificato di Stato di Famiglia Aire; certificato di Stato di Famiglia con rapporti di parentela; certificato di Stato Libero.

«Con questa iniziativa - commenta il Sindaco, Gianfranco Cuttica di Revigliasco -, il Comune intende, grazie alla collaborazione di tutti coloro che vorranno aderire al progetto, dagli Ordini Professionali, ai CAAF, alle Farmacie stesse, avvicinarsi ai cittadini e alle loro esigenze. La digitalizzazione della Pubblica Amministrazione non è una questione astratta ma deve essere intesa come funzionale alla vita di tutti i giorni della comunità»

«Il Comune di Alessandria è sempre più digitale – dichiara l’Assessore ai Servizi Demografici, Cinzia Lumiera -. Dopo aver dato la possibilità ai cittadini di collegarsi per la prenotazione degli appuntamenti, fornire un aiuto per il rilascio dello SPID e assegnare i certificati anagrafici direttamente on-line, adesso diamo anche la possibilità, da parte di soggetti terzi, di poter scaricare i certificati per gli utenti che ne faranno richiesta. E’ un ulteriore importante servizio di cooperazione che il Comune di Alessandria apre agli ordini professionali e ai soggetti privati in un’ottica di collaborazione e di facilitazione del servizio. Questo sta a significare che i servizi saranno più ‘smart’, eliminando le attese, le prenotazioni e le lunghe code, facilitando il rilascio di questi certificati».