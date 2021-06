Secondo atto. Nel cuore del 'Moccagatta'

ALESSANDRIA - Semifinale, secondo atto: fischio d'inizio alle 20.30, tutti i 1000 biglietti venduti, per la gara che, questa sera, al 'Moccagatta', deciderà la seconda finalista, perché la prima uscirà da Avellino - Padova, che si giocherà alle 17.30, al 'Partenio', partendo dall'1-1 dopo i primi 90'.

I Grigi hanno due risultati a disposizione, ma è un ragionamento che Moreno Longo non vuole neppure sfiorare. Chiede ai suoi la capacità di soffrire contro un Albinoleffe bravo a creare difficoltà (LEGGI QUI), che impone una prestazione ancora più alta anche rispetto a domenica a Gorgonzola, e dal 1' al 90'. Una prestazione in cui la condizione fisica, "buona", è importante, la tenuta atletica pure, alla quarta gara in dieci giorni, ma a fare la differenza dovranno essere soprattutto la testa, le motivazioni, la convizione. la capacità di credere nella possibilità di allungare un sogno.Quindi il cuore.

Le ultime scelte sulla formazione Longo le farà dopo la sgambata di questa mattina: Chiarello è disponibile, ma c'è da valutare se può giocare dall'inizio o partire dalla panchina, e se per il posto lasciato libero da Giorno a centrocampo, c'è Bruccini, in difesa più opzioni, compreso Mora al posto di Parodi. Anche in attacco ballottaggio tra Eusepi e Corazza.

Nell'Albinoleffe rientra Manconi, capocannoniere del girone, in coppia con Cori. Reparto arretrato confermato in blocco, in mezzo Zaffaroni sembra intenzionato a schierare ancora Genevier play, e riproporre Borghini, anche lui al rientro, esterno destro. A sinistra potrebbe iniziare Gusu, con Tomaselli dentro a gara in corso, come è stato quasi sempre negli impegni esterni in questi playoff.

Dirige l'incontro Giampiero Miele di Nola: quarto anno, ultimo precedente con i Grigi non positivo, alla penultima giornata con il Como, e pure alla prima direzione, Alessandria - Piacenza 0-2 (stagione 2018 - 2019), ma anche un successo , Alessandria - Pro Vercelli 2-1, nell'andata di questo campionato .

Gli assistenti sono Roberto Caso di Nocera Inferiore e Thomas Miniutti di Maniago, quarto ufficiale Ermanno Feliciani di Teramo.

Le probabili formazioni

ALESSANDRIA (3-4-3): Pisseri; Prestia, Di Gennaro, Macchioni; Mustacchio, Casarini, Bruccini, Celia; Di Quinzio, Corazza, Arrighini. A disp.: Crisanto, Chiarello, Cosenza, Eusepi, Podda, Gazzi, Frediani, Crosta, Mora, Poppa, Rubin, Stanco. All.: Longo

ALBINOLEFFE (3-5-2): Savini; Mondonico, Canestrelli, Riva; Borghini, Nichetti, Gevenier, Gelli, Gusu; Manconi, Cori. A disp.: Paganessi, Caruso, Cerini, Berbenni, Tomaselli, Trovato, Gabbianelli, Galeandro, Piccoli, Ravasio, Miculi, Petrungaro, Maritato. All.: Zaffaroni