Si schianta contro il gazebo

TORTONA - È stata probabilmente una svista a causare un incidente quantomeno curioso questa mattina in piazza delle Erbe: un'automobile si è infatti schiantata nel gazebo posto dalla pizzeria 'La Pace' per poter servire i clienti secondo le regole del Dpcm.

Nonostante lo scontro abbia spostato la struttura, non ci sono stati feriti gravi: all'interno al momento non c'erano clienti ma solo una donna che stava preparando i tavoli per il servizio del mezzogiorno e che se l'è cavata con un grande spavento.

Sul posto sono sopraggiunti gli agenti della polizia municipale e gli operatori del 118.