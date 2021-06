Alla guida, uno con l'hashish e l'altro dopo aver bevuto

OCCIMIANO - I Carabinieri di Occimiano Nell’ambito di mirati controlli del territorio, hanno segnalato alla Prefettura di Alessandria per uso personale di sostanze stupefacenti un 28enne di origini brasiliane, che, controllato nei pressi del Comune di Terruggia a bordo della sua auto, veniva trovato in possesso di 0,6 grammi di hashish.

Gli stessi militari a conclusione degli accertamenti, hanno denunciato per guida in stato di ebbrezza e sanzionato con il ritiro della patente di guida un 47enne, sorpreso sulla S.P. 31 in Mirabello Monferrato alla guida con evidenti sintomi di ebbrezza alcolica. Sottoposto ad accertamento con l’etilometro, risultava avere un tasso alcolemico pari a oltre 1,3 g/l.