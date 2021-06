Ruba uno zaino da un'auto parcheggiata. Il responsabile pizzicato dalle telecamere

GABIANO - I Carabinieri di Gabiano, a conclusione degli accertamenti scaturiti da una querela sporta per furto di uno zaino dall’interno di un’autovettura parcheggiata, hanno denunciato in stato di libertà un 27enne che, in seguito alla visione delle immagini del sistema di videosorveglianza comunale, veniva notato allontanarsi dal teatro dell’evento con lo zaino del querelante, contenente documenti, denaro e un drone.