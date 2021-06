Visite al museo e lezioni all'aperto per i ragazzi dell'artistico 'Morbelli'

CASALE –Per promuovere la socialità, la conoscenza del territorio e il patrimonio artistico e culturale cittadino a partire dall’ultima settimana di maggio il professor Pio Carlo Barola, docente di Discipline grafiche e pittoriche ha proposto ai ragazzi della 1aA e della 2aA di svolgere attività didattiche en plein air o visite guidate nei musei cittadini.

«Soprattutto gli studenti del biennio hanno sofferto maggiormente il periodo di Didattica a Distanza, – commenta l’insegnante – sia da un punto di vista disciplinare sia, ancora di più, da quello relazionale: non ci sono state ancora le condizioni, in alcuni casi, per creare dei gruppi-classe coesi e forti».

Ecco allora che gli alunni, divisi per gruppi e in momenti diversi, hanno raggiunto il Museo Civico e la Gispoteca Bistolfi dove, guidati dalle guide, dottoresse Barbara Corino e Costanza Biani, hanno scoperto tele di profondo interesse, come il ritratto della contessa Clara Leardi, oppure hanno osservato da vicino le opere del Bistolfi, come il celebre Boaro.

Dopo la visita al museo, non sono mancati momenti formativi ai giardini pubblici: ad esempio, gli studenti della 1aA, accompagnati dai docenti Pio Carlo Barola e Concetta Scognamiglio, armati di carta e di matita, si sono recati al Monumento ai Caduti, maestosa opera commissionata dalla città di Casale all’artista nel 1928, per realizzare dei disegni dal vero.