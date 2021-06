Quartieruzzi: un impianto da salvare

Al centro sportivo di Spinetta Marengo il degrado regna sovrano. Rifiuti ovunque, strutture fatiscenti semidistrutte dai vandali ma ancora recuperabili. Le immagini testimoniano una situazione mortificante per un impianto che potrebbe diventare eccellenza sul territorio, un punto di riferimento per gli sportivi e i giovani non solo spinettesi. Nel frattempo, il Comune di Alessandria ha pubblicato un avviso sull'albo pretorio per una possibile presa in gestione del centro.