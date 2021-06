Esco, domenica lo spettacolo dedicato ad Aleramo: 'marchesi si nasce'

CASALE – Domenica 13 si svolgerà a Casale nell’ex chiostro di Santa Croce a Palazzo Langosco (sede della biblioteca e del museo) lo spettacolo ‘Aleramo: marchesi si nasce e lui, modestamente, lo nacque’. Organizzato dall’associazione culturale Orizzonti – CasaGrassi e dall’associazione Marchesi del Monferrato, partirà alle ore 21.

Il tema prende spunto da una leggenda scritta nel 1400 da Fra’ Jacopo d’Acqui, che narra in chiave eroica la nascita del Marchesato del Monferrato e del fondatore Aleramo. È’ una leggenda, la realtà è vaga e poco documentata ma è ben diversa. Non mancano, seppure in una visione globale divertente, momenti più profondi di riflessione. L’interpretazione dei vari personaggi, tra i quali è affidata a Monica Massone, Paolo La Farina e Michela Marenco.

Verrà presentata una scenografia essenziale ma di impatto suggestivo: a scorci di muri di castelli medievali si affiancano strutture di alberi stilizzati opere di arte contemporanea dell’artista Nicola Spezzano, docente dell’Accademia di Belle Arti di Roma. L’idea discende della necessità di superare il senso di isolamento creato dalla pandemia sanitaria e di consentire agli appassionati di storia locale di riavvicinarsi alla cultura del proprio territorio senza dover sopportare estenuanti spostamenti logistici: è così che è nata la rassegna ‘Teatro e storia a casa tua’, proposta in numerosi comuni del Monferrato.