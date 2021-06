Il Lions Club dona un ciliegio

TORTONA - E' stata una simpatica cerimonia per la donazione di un albero di ciliegio alle scuole elementari da parte del Lions Club Tortona Duomo a chiudere virtualmente ieri mattina l'anno scolastico.

Nel cortile sul retro dello 'Scolastico' vicino al campo da basket all'aperto erano presenti in rappresentanza delle istituzioni il sindaco Chiodi, il presidente del consiglio comunale Ferrari Cuniolo, l'assessore alla Pubblica Istruzione Damiani, una significativa rappresentanza di alunni e alunne, maestre, soci e socie del Lions Club e... anche la presidentessa ad honorem del Lions Club Tortona Duomo Polpetta, che ha gradito molto la cerimonia.

Una piacevole oretta trascorsa tutti insieme con un gesto verso il futuro, al termine di un periodo difficile per la comunità tortonese come per tutto il mondo nella morsa della pandemia.