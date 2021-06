La Croce Verde rinnova il suo direttivo

OVADA - Si terranno domenica prossima, 13 giugno, tra le 10.00 e le 12.30 e tra le 14.00 e le 18.00 le elezioni per il rinnovo del direttivo della Croce Verde Ovadese. Esce di scena l’organo che ha gestito la Pubblica Assistenza negli ultimi sei anni (in tre mandati successivi) e che in particolare si è occupato dell’ultimo difficile periodo fortemente segnato dall’emergenza sanitaria che ha imposto una completa riorganizzazione delle attività.

Ultimo atto

Diciotto i candidati: Luca Capra, Giuseppe Torello, Roberto Repetto, Daniele Ravera, Fabio Albertoni, Giovanni Zunino, Matteo Andrea Zunino, Alberto Nicolai, Alessandro Chiabrera, Valter Sciutto, Elena Saladino, Irene Bellia, Piero Nervi, Roberto Cazzulo, Guglielmino Meneghetti, Vincenzo Nervi, Marco Tripodi, Beppe Barisione (presidente uscente). In base al regolamento saranno 11 gli eleggibili per un organo dirigente che necessariamente segnerà un certo rinnovamento rispetto al recente passato della Pubblica Assistenza. Nel frattempo si è consumato l’ultimo atto del passato direttivo con l’approvazione del bilancio di previsione per l’anno in corso e del consuntivo di quello precedenti. Documenti fortemente condizionati da due aspetti: le spese suppletive affrontate nel periodo legato al Covid, l’acquisto della sede per il quale l’associazione si era preparata negli anni precedenti.