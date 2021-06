Ospedale Risponde: in diretta la Radioterapia

ALESSANDRIA - Sarà dedicata alla Radioterapia la diretta di oggi pomeriggio che vedrà in collegamento la dottoressa Paola Franzone per “Ospedale Risponde”.

Sui social dell’azienda ospedaliera di Alessandria e sulla pagina Facebook di RadioGold (media partner dell’iniziativa), a partire dalle ore 14.30, sarà infatti possibile porre delle domande al direttore della Radioterapia circa l’accesso ai servizi, gli esami a cui ci si può sottoporre e le numerose attività del reparto. All’interno della struttura vengono curati i pazienti affetti da tumore mediante l’utilizzo di radiazioni ionizzanti: si calcola che circa il 60% di questi, nel loro percorso di cura, vengano sottoposti almeno una volta a un trattamento radioterapico. Il Centro utilizza apparecchiature molto tecnologiche e innovative che permettono di eseguire non solo terapie standard ma anche di “total body irradiation” per i pazienti affetti da leucemia, nonché trattamenti stereotassici molto mirati a lesioni come quelle cerebrali.

Al termine della settimana dedicata a questa specialità, che vede la pubblicazione sui profili aziendali delle foto del team e del video esplicativo grazie alla specifica campagna “Ospedale Siamo Noi”, i cittadini potranno quindi fare domande in diretta per approfondire e comprendere meglio come si opera in Radioterapia.

L’evento sarà trasmesso in diretta su tre canali aziendali: il sito internet Link diretto alla pagina; la pagina Facebook @aoalessandria; il canale YouTube Ospedale Alessandria.

Le domande possono essere inviate a comunicazione@ospedale.al.it.