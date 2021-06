Song for Gaia, la canzone degli alunni novesi

NOVI LIGURE — L’istituto comprensivo 3 di Novi Ligure da anni è impegnato in progetti di educazione ambientale per i bambini e ha deciso di scrivere e incidere un brano inedito – “Song for Gaia” – da dedicare proprio a “Plant For The Planet”, che l'ha adottato come inno. Il brano musicale è stato realizzato con didattica innovativa, attraverso lezioni in presenza e un lavoro a distanza da parte degli alunni delle classi Quinte della scuola Zucca, guidati dalla docente Marta Ziccardi. Il brano scritto a quattro mani da Ziccardi e Davide Anzaldi è stato realizzato, suonato, cantato e registrato in una prima versione originale e donato a “Plant for the Planet”, ed è stato poi interpretato da 60 alunni della scuola Zucca.

