Falleti, due bronzi europei

UMAGO - Sette giorni fa la qualificazione alla final four a squadre Over 40, con il punto determinante, in doppio, per Borgotrebbia, ora due medaglie di bronzo ai Campionati europei veterani a Umago, in Croazia: Manu Falleti, la maestra di tennis alessandrina, conquista due allori nella prima competizione importante dopo quasi un anno e mezzo senza impegni ufficiali e con poche possibilità di allenarsi. In singolare Over 45 due successi in tre incontri, contro una tennista slovena e una quotata tedesca, unico stop contro la futura vincitrice del titolo, a spese di un'altra azzurra, Padula.

In doppio femminile Over 45, con Katia Raffagnini, Falleti avrebbe potuto giocare per l'argento, ma un problema fisico alla compagna ha costretto il duo a rinunciare all'ultima afida e 'accontentarsi' così del terzo gradino.

"Un bilancio che mi soddisfa - sottolinea Manuela - soprattutto dopo una lunga inattività e qualche problema fisico, che ho affrontato e risolto. Un ringraziamento anche a Fulvio Massa, che mi ha permesso di stare bene in campo nonostante il mio ginocchio con la condropatia. Grazie agli sponsor che hanno fiducia in me e a tutto il Gruppo Italia, sempre il migliore. Felice di aver contribuito a un bottino di titoli e medaglie davvero importante".