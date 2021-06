Tornano le favole al castello

ALLUVIONI PIOVERA - Se il 2021 fosse un nuovo film della Disney, 'Dopo la pandemia, esplode la fantasia!' sarebbe lo slogan perfetto per la locandina; come nella migliore tradizione di fiabe per bambini, gli ingredienti ci sono tutti: i protagonisti, il cattivo da combattere, la sfida da superare e il lieto fine.

I protagonisti siamo tutti noi che da oltre un anno combattiamo un nemico che non si chiama Voldemort o Malefica, ma ha un nome più adatto ad una favola moderna: Covid-19. Questo demone contemporaneo ha trasformato tutta la nostra realtà in un Regno del Male in cui per molto tempo il Nulla sembrava prevalere su tutto. Ma con la giusta dose di coraggio e di una certa pozione magica chiamata Vaccino, l’ostacolo sembra essere stato quasi rimosso e la sfida vinta. Come quando il Male Oscuro viene sconfitto ritornano i colori e i sorrisi, allo stesso modo in queste settimane, seppure lentamente, riassaporiamo una ritrovata normalità che sembrava perduta e quasi dimenticata. Le favole, così come la storia, insegnano che dopo ogni dolore l’umanità ha un incontenibile bisogno di leggerezza. Quale occasione migliore, quindi, per riportare il regno di Favolare al Castello di Piovera?

Dopo la pausa forzata nel 2020, domenica 13 giugno torna l’evento fantasy che più di ogni altro rende orgogliosi gli organizzatori, atteso dai bambini così come dagli adulti. Non importa se le restrizioni anti-Covid impongono una veste diversa: mascherina e distanza interpersonale sono le armi che il Covid più teme, un piccolo sacrificio da parte nostra per ricominciare a fare le cose che più amiamo, dopo un anno di nulla. Gli ingressi limitati e contingentati, con prenotazione obbligatoria, sono un’ultima limitazione necessaria per accogliere in futuro un pubblico ancora più numeroso: per questa ragione la manifestazione quest’anno si chiama 'Aspettando Favolare', titolo in cui l'organizzazione ha messo tutta la speranza e la positività di cui è capace in attesa di tempi migliori.

La colorata fantasia che esploderà domenica tra le mura e nel parco del Castello sarà il vero antidoto per debellare il virus, almeno dalle nostre menti, per qualche ora. A realizzare questa nobile missione ci penseranno i personaggi del mondo di Harry Potter, Alice, il Signore degli Anelli, il Trono di Spade, ma anche gli unicorni e i burattini giganti, per un giorno tutti riuniti a Piovera. Le principesse Disney, nel frattempo, avranno occupato con le loro storie animate le stanze del Castello, che sarà visitabile e se proprio non resistete allo shopping compulsivo a tema fantasy, potrete dar sfogo alle vostre passioni nell’area del mercatino. Tutto ciò vi metterà senza dubbio una gran fame: il pic-nic con Alice e il thè con il Cappellaio Matto vi permetteranno di rifocillarvi e riguadagnare energie e forze per il pomeriggio.