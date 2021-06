Un weekend ricco tra mercatino dell'antiquariato e 'Doc Monferrato'

CASALE – In questo a Casale è prevista una due giorni fitta di appuntamenti e iniziative che coinvolgeranno i luoghi della cultura e, soprattutto, le attività commerciali. Domani si terranno infatti il mercatino dell’Antiquariato al Mercato Pavia con l’annesso Farmer Market, in piazza Castello l’edizione straordinaria del mercato con una trentina di banchi e in tutto il centro storico ritorna l’atteso mercatino Doc Monferrato – Tipico & Shopping: organizzato dall'associazione Casale C’è in collaborazione con Botteghe storiche e Io spendo a Casale.

«L’evento del 13 giugno è ormai un momento di riferimento e di tradizione per tutto il mondo del commercio cittadino e non solo, e i commercianti casalesi si presentano con tanta voglia di ripartire dopo i lunghi e difficili mesi che abbiamo lasciato alle spalle. La nostra associazione proseguirà anche quest’anno, come sempre quelli che sono i suoi obiettivi ovvero seguire ed aiutare lo sviluppo del commercio locale per il quale si preannuncia un calendario ricco di eventi» ha spiegato la presidente dell'associazione Laura Mellina.

Nel fine settimana, infatti, oltre ai mercatini e ai mercati le proposte andranno dalle mostre ai concerti nel cortile del Castello del Monferrato, dagli spettacoli teatrali alle presentazioni librarie nel cortile di Palazzo Langosco della rassegna Esco – Estate a Corte, fino alle visite ai monumenti e chiese cittadine con Casale Città Aperta. Per conoscere tutte le manifestazioni è possibile visitare il sito del Comune