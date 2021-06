Grigi, la prima finale

PADOVA - Primo atto della doppia finale. Delle 28 squadre che il 9 maggio hanno iniziato i playoff sono rimaste solo Alessandria e Padova.

All'Euganeo l'andata, al Moccagatta, giovedì, il ritorno. Torna titolare Chiarello, al posto di Di Quinzio, e Giorno sostituisce Casarini, che però è in panchina. In attacco la coppia Corazza - Arrighini. Nel Padova Biasci e Paponi dall'inizio al posto di Nicastro e Fulco, Mandolini cambia modulo.

PADOVA - ALESSANDRIA 0-0

Marcatori:

PLAY - BY - PLAY - TEMPO REALE

Primo tempo

14' Tre angoli in pochi minuti per il Padova



12' Di gennaro salva su Paoponi in area. Sugli sviluppi dell'angolo Halfredsson gira alto

11' Conclusione di Corazza dal limite, blocca Dini

7' Ammonito Della Latta, che salterà il ritotno

5' In mischia lqa conclusione di Curcio dentro l'area, un metro sulla traversa

1' Calcio d'inizio Alessandria

PADOVA (3-5-2): Dini; Pelagatti, Rossettini, Kresic; Germano, Hallfredsson, Della Latta, Jelenic, Curcio;Paponi, Biasci. A disp.: Vannucchi, Merelli, Mandorlini, Biancon, Firenze, Andelkovic, Nicastro, Bifulco, Cissé Ejesi. All.: A. Mandorlini

ALESSANDRIA (3-4-1-2): Pisseri; Parodi, Di Gennaro, Prestia; Mora, Giorno, Bruccini, Celia; Chiarello; Corazza, Arrighini. A disp.: Crisanto, Cosenza, Eusepi, Di Quinzio, Gazzi, Frediani, Casarini, Crosta, Macchioni, Rubin, Stanco. All: Longo

ARBITRO: Zufferli di Udine

ASSISTENTI: Di Giacinto di Teramo e Fontemurato di Roma2, quarto ufficiale Rutella di Enna

NOTE: Giornata molto calda, terreno in buone condizioni. Spettatori: 1000. Ammoniti: Della Latta per gioco fallosoAngoli: Recupero:. In tribuna il presidente di Lega Pro Ghirelli e il segretario Paolucci.