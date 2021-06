Incendio al Jysk: si indaga sulle cause

ACQUI TERME - La chiamata è arrivata ieri alle 20.05: incendio in un magazzino commerciale di via Luca Blesi ad Acqui. I Vigili del Fuoco in pochi minuti sono giunti sul posto intervenendo sulle fiamme che, a negozio chiuso, sono divampate in una zona espositiva attingendo un'area vendita e una vetrina, una porzione piccola rispetto alla superficie dell'ampio capannone.

Danni comunque ingenti; limitati per la parte attinta dalle fiamme (probabilmente da escludere quelli strutturali), cospicui sulla merce esposta coperta dal cosiddetto 'nerofumo'.

Sul posto sono sopraggiunti anche i Carabinieri. L'intervento è durato circa cinque ore, i pompieri sono stati impegnati prima nelle operazioni di spegnimento e poi nell'evacuazione del fumo ed infine nei preliminari accertamenti tecnici, di sicurezza e sulle cause su cui, al momento c'è il massimo riservo. «Al termine delle verifiche, che potranno durare anche giorni, saranno le autorità a renderle pubbliche» dichiarano dal Dipartimento.