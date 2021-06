La Fiab Tortona organizza la prima gita

TORTONA - In occasione delle Giornate del Cicloturismo, organizzate da Fiab (Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta) e Active Italy, una rete di tour operator italiani che si occupano di turismo attivo e sostenibile, la neonata sezione 'Malabrocca Fiab Tortona' organizza per sabato 19 giugno 2021 una gita a Volpedo alla scoperta dei colori e dei sapori del nostro territorio.

Obiettivo è quello di promuovere il turismo in bicicletta come volano economico per far ripartire il settore turistico in sicurezza, rispettando l’ambiente e con grandi benefici per la salute privata e pubblica.

"La partenza è prevista alle ore 10.30 dalla stazione ferroviaria di Tortona - dicono dall'organizzazione - fino a Viguzzolo seguiremo il percorso della futura pista ciclopedonale costeggiando il cantiere. Attraversato il Grue e arrivati a Viguzzolo, ci sposteremo su strade agricole, poi attraverseremo il Curone su strada provinciale per giungere a Volpedo da strada Rosano. Il sabato mattina, a Volpedo, si tiene il mercato biologico in cui chi lo vorrà potrà acquistare gli ingredienti per un pranzo al sacco, che sarà consumato tra le 12.30 e le 14 nei giardini del Beato Giovannino sotto le mura spagnole. Chi lo desidera può anche mangiare a prezzo convenzionato al Bar Italia di piazza Libertà, in questo caso vi preghiamo di segnalarlo, in maniera da poter prenotare come richiesto dai gestori del bar. Dopo pranzo saliremo nuovamente sulle nostre biciclette per un giro in paese e sulle strade a bassissimo traffico che circondano Volpedo, per essere pronti alle 16 ad iniziare una visita guidata ai Musei Pellizza da Volpedo. Il rientro alla stazione di Tortona è previsto per le 17.30".





L'assicurazione contro gli infortuni ha un costo di 2 euro - maggiorato a 3 euro per i non soci - da versare il giorno della gita. La prenotazione è obbligatoria entro venerdì 18 giugno alle ore 9 e i partecipanti sono tenuti a specificare se intendono pranzare presso il bar/ristorante convenzionato.