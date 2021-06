Acquese: meno di una trentina i positivi. Al "Galliano" un solo ricovero

ACQUI TERME - Continua il trend sempre più incoraggiante nei comuni dell'Acquese. In totale, i casi di positività al Covid sono scesi al di sotto le trenta unità (si ricorda che dal conteggio sono esclusi i paesi sul confine ovadese, ovvero Carpeneto, Cassinelle, Cremolino, Molare, Predosa, Rocca Grimalda e Trisobbio).

All'ospedale "Monsignor Galliano", invece, alla mattinata di ieri (domenica 13) solo una persona positiva al test era ancora ricoverata in struttura nel reparto di terapia intensiva.

In base ai dati forniti dall'Unità di crisi, ad Acqui Terme sono circa una quindicina i contagi accertati, per il resto si registrano positività solo in altri sei Comuni: Cartosio (1), Cassine (1), Gamalero (1), Melazzo (4), Spigno Monferrato (2), Visone (2). Tutti gli altri paesi al momento sono "Covid free"