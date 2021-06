Finale Bertram-Torino: date, orari, dirette tivù

TORTONA - La finale playoff si avvicina. Bertram- Reale Mutua Torino, un derby piemontese che vale la serie A. In queste ore sono andati a posto diversi tasselli del programma della finale del tabellone Argento. Si comincia sabato al PalaAsti di Torino (la squadra di coach Demis Cavina ha il fattore campo) alle ore 20.45. Gara 2, stesso campo, si gioca lunedì 21 sempre alle ore 20.45. Poi la serie si sposta a Voghera dove è in programma la gara 3. Squadre in campo al PalaOltrepò giovedì 24 giugno sempre alle 20.45. L'eventuale gara 4 si giocherà sabato 26 giugno sempre al PalaOltrepò, mentre in caso di bella la serie tornerà a Torino per la gara 5 di martedì 29 giugno. 5 partite in dieci giorni per una volata tutta da vivere.

I match saranno tutti visibili su Lnp Pass in streaming a pagamento, ma per gara 1 e 3 è anche prevista la diretta tivù sui canali Mediasport. Gare in onda su MsChannel (visibile sul DTT e all’814 del satellitare di Sky). Un’ulteriore occasione, per tutti i tifosi che non potranno accedere al palazzetto (anche al PalaOltrepò saranno 1000 i fortunati), di seguire le sfide dei Leoni.