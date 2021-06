Biglietti esauriti al 'Moccagatta'

ALESSANDRIA - La prevendita per la partita che vale la serie B, tra Alessandria e Padova, è chiusa e non sarà riaperta. Tutti coloro che avevano acquistato i tagliandi per la semifinale con l'Albinoleffe hanno esercitato la prelazione e non ci sono più biglietti a disposizione, in nessun settore. Raggiunta quota 1000, confermata dai protocolli anche nelle regioni 'bianche' come è il Piemonte da lunedì. Un centinaio di ingressi sono stati messi a disposizione del Padova, che li ha consegnati alla tifoseria.

Ci sarà un maxischermo a CentoGrigio, messo a disposizione dalla direzione del villaggio dello sport.

Il Comune, con una ordinanza, ha, di fatto 'blindato' lo stadio (LEGGI QUI), con divieto di fermata dalle 12 e di transito dalle 16, fino alle 23, e percorsi obbligati perché alcune vie saranno chiuse. Piazza Perosi è riservata per i parcheggi della tifoseria alessandrina, in piazzale Berlinguer 50 stalli per gli ospiti.

La squadra si è allenata alla Michelin, con alcuni tifosi a seguire Longo (LEGGI QUI L'ANALISI PREGARA) e i suoi uomini. Il conto alla rovescia è iniziato, mancano 27 ore alla finalissima