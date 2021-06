Estate novese, voglia di normalità: tornano Venerdì di luglio e fiera d'agosto

NOVI LIGURE — Quella del 2021 sarà un’estate il più possibile “normale”. Torneranno i Venerdì di luglio e tornerà pure la fiera della Madonna della neve. Inoltre, il 7 agosto, ci sarà anche una giornata di rievocazione dedicata al bicentenario di Napoleone.

I Venerdì di luglio saranno cinque e prenderanno il via il giorno 2. La tradizionale fiera d’agosto si terrà invece dal 3 al 5 e verrà inaugurata con il concerto della Madonna della Neve del Corpo Musicale “Romualdo Marenco” (3 agosto). Negli stessi giorni si svolgerà la rassegna “Novi gelato in festa”. Il 4 agosto, inoltre, si terrà un evento a sorpresa nell’ex caserma Giorgi e un concerto di organi storici nella Chiesa della Collegiata.

Proseguirà per tutta l’estate la rassegna “Novi d’autore”: in biblioteca si susseguiranno presentazioni di libri, incontri, conferenze, con autori noti del panorama letterario nazionale e locale.

Ma facciamo un passo indietro e torniamo a giugno. Per la Giornata europea della Musica, il 21 giugno è in programma il recital pianistico di Maurizio Barboro nella Chiesa di San Nicolò. Dal 22 al 27 giugno seguiranno i saggi degli allievi dell’Istituto Casella presso l’omonimo auditorium.

Spazio anche per i più piccoli con la “Domenica dei bambini”, rassegna teatrale per bimbi dai tre anni in su, che si terrà nell’androne di Palazzo Dellepiane (4, 18, 25 luglio e 1° agosto) e “Nel chiostro delle storie”, incontri con l’autore e letture animate con Ilaria Saccà presso la biblioteca civica (16, 24 giugno e 13, 27 luglio).

Inedita l’iniziativa “Cascine aperte”, visite guidate alla scoperta delle cascine novesi e del Maglietto (17 luglio, 21 agosto e 4 settembre) che ci accompagneranno verso gli appuntamenti con le tradizionali sagre della Merella (la festa della trebbiatura e le sagre dei ceci e della trippa).

L’arte fotografica è al centro di due importanti mostre: “Fotogrammi di una ricerca: da 1/8 a 1/1000” di Massimo Lovati, inaugurata il 4 giugno scorso al Museo dei Campionissimi e visitabile fino al 12 settembre, e “Vite d’acciaio. La siderurgia a Novi Ligure in 100 anni di fotografie” che sarà allestita in biblioteca civica dal 2 luglio al 4 settembre.

In programma anche la Festa dello Sport il 18 settembre e la Festa della moneta e delle Fiere di cambio, che avrà luogo tra Novi e Genova nei giorni dal 23 al 26 settembre prossimi, un grande evento nazionale dedicato alla storia del territorio.

