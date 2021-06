Ci sono i tifosi, Hsl vince

TORTONA - Chiude in bellezza il campionato davanti ai propri tifosi l'Hsl Derthona battendo 2-1 il Pont Donnaz rivelazione del torneo. La prima emozione non è legata allo sport: Spoto ha bisogno di cure e rientra in campo con una vistosa fasciatura alla testa dopo solo cinque minuti. Al 9' un cross teso di Scala taglia tutta l'area piccola senza essere toccata in rete da nessun compagno; sull'altro fronte ci pensa Spoto a rispondere crossando dal fondo in mezzo un pallone respinto dalla difesa e poi al 13' Mutti innesca Gueye che non ci arriva per un soffio. Al 20' una verticalizzazione improvvisa di Zerbo innesca proprio Spoto che viene però rimontato da Ferrando e l'occasione sfuma. Sei minuti più tardi l'occasione più netta con Mutti che avvia un'azione e dopo la sponda di Spoto e il lancio di Manasiev si trova solo sulla sinistra davanti a Vinci ma il suo tiro a botta sicura colpisce il palo. Il Pont Donnaz reagisce e costruisce due occasioni con Filip da fuori area su cui Rosti è attento e con Varvelli che colpisce di testa sul secondo palo ma mette sul fondo. Poco prima dell'intervallo Gueye alza bandiera bianca: al suo posto Tordini con Gualtieri che si alza sulla linea dei centrocampisti e Hsl che passa al 4-1-4-1 con Lipani e Spoto fuori dalle righe.

La ripresa si accende dopo 10' con un cross del neo entrato Jeantet dalla sinistra su cui Rosti prolunga ma la palla finisce sui piedi di Filip che prova il tiro a giro con poca fortuna. Cinque minuti dopo arriva la risposta dei padroni di casa con Manasiev che da fuori area esplode un destro deviato in angolo fortunosamente da un difensore, poi Mutti si guadagna una punizione dal limite che Emiliano batte mandando alto sopra la traversa. Al 18' il risultato cambia: Mutti fa sponda di testa sul secondo palo da una punizione e la palla impatta sul braccio di Masini. Per l'arbitro Colelli nonostante le proteste è rigore: dal dischetto batte Zerbo che spiazza Vinci e porta avanti i leoni. Al 26' potrebbe starci un secondo rigore per un tocco di mano di Varvelli forse ancora più evidente del primo su punizione di Zerbo ma l'arbitro non si sente di concederlo. Al 32' però, un tocco di mano molto contestato di Akouah su un cross di Jeantet vale un tiro dal dischetto anche per gli ospiti: si incarica della battuta Tanasa che angola troppo e colpisce il palo esterno. L'errore costa molto caro perché tre minuti dopo un contropiede aperto da Gualtieri, rifinito da Varela e concluso dallo stesso Gualtieri in rete vale il 2-0 che di fatto chiuderebbe la gara. Il condizionale è d'obbligo perché al 42' della ripresa Jeantet indovina dalla destra il diagonale giusto per sorprendere Rosti e dimezzare lo svantaggio movimentando il finale più recupero: il Pont Donnaz chiede un altro rigore su una conclusione di Varvelli ma l'arbitro non ci sta e al fischio finale scatta la festa, finalmente con i tifosi.

HSL DERTHONA - PONT DONNAZ 2-1



MARCATORI: st 18' Zerbo rig., 35' Gualtieri, 42' Jeantet



HSL DERTHONA (4-2-3-1): Rosti; Brumat, Magnè (36' st Gjura), Emiliano, Gualtieri; Mutti (20' st Akouah), Lipani; Zerbo (41' st Casagrande), Gueye (38' Tordini), Manasiev; Spoto (30' st Varela). A disp. Parodi, Cardore, Andriolo, Mingiano. All. Zichella



PONT DONNAZ (4-1-3-2): Vinci; Sassi (18' st Montenegro), Balzo, Ferrando, Scala (30' st D'Onofrio); Tanasa; Filip, Vignali (7' st Jeantet), Masini (36' st Borettaz); Gambino (14' st Sterrantino), Varvelli. A disp. Gini, Ciappellano, Paris, D'Onofrio, Maffezzoli. All. Cretaz



ARBITRO: Colelli di Ostia Lido



NOTE Ammoniti Rosti; Scala, Ferrando. Calci d'angolo 5-3 per l'Hsl Derthona. Recupero pt 2'; st 5'. Spettatori 150 circa.