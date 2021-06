Memorial Malfettani, il coronavirus non ferma l'edizione numero 37

NOVI LIGURE — Sabato scorso, l’asd Tiger Novi ha organizzato presso il proprio impianto sportivo il 37esimo Memorial “Mario e Giuseppe Malfettani”.

Nella mattinata sono scesi in campo le squadre della Categoria Primi Calci. Oltre alla Tiger Novi, hanno giocato due formazioni dell’Audax e la Pozzolese. Nel pomeriggio è stata la volta della Categoria Pulcini. In campo, oltre alla Tiger Novi, la Novese Calcio Femminile, il Libarna e la Viguzzolese. Proprio quest’ultima si è aggiudicato il primo posto, davanti a Libarna, Tiger Novi e Novese. A fine torneo Gianni Malfettani ha premiato le squadre partecipanti.

Per la Tiger Novi il prossimo appuntamento è con la squadra Esordienti al Torneo di Serravalle. Intanto sabato 19 giugno, al pomeriggio, presso il proprio campo di viale Pinan Cichero, è previsto un open day per tutti i ragazzi e i bambini nati fra il 2005 e 2016. Per info chiamare 339 7334611 oppure 366 4090639.