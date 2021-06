Moncalvo: nuovo appuntamento per Focus on Creation, la rassegna di Orsolina28

MONCALVO (AT) - Secondo appuntamento per la rassegna di eventi estivi "Focus on Creation", organizzata da Orsolina28. Il lavoro che andrà in scena venerdì 25 giugno, alle 19:30, presso l'Open Air Stage a Moncalvo (in Strada Valletta Borganino snc) è quello di Laccioland Company che proporrà Sacrèste.

L'opera segue il lavoro di Laccio, coreografo eclettico che spazia dalla danza urbana alla direzione di progetti legati al cinema e alla moda. Tra le ultime esperienze ha curato anche la direzione creativa di X Factor 2020. La Laccioland Company, nata nel 2012, è una compagnia composta da soli danzatori uomini, che sperimenta e crea con l’obiettivo di portare in scena un nuovo ed esclusivo linguaggio più vicino al mondo del teatro.

La durata dello spettacolo è di circa 40 minuti e l’ingresso è gratuito con prenotazione obbligatoria. Per informazioni consultare il sito www.orsolina28.it.