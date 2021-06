Si dà fuoco al Bar Chiuso di Moleto: interviene l'elisoccorso

MOLETO (OTTIGLIO) - Un gesto disperato. Questa mattina, poco dopo le 9, una donna si è data fuoco nei pressi del celebre Bar Chiuso di Moleto, uno dei locali più frequentati del Monferrato. Nel campo adiacente il grande prato del bar (che non era aperto al pubblico) la donna, sulle cui generalità viene mantenuto il più stretto riserbo, si è cosparsa con materiale combustibile da una tanica che aveva con sé prima di appiccare le fiamme, il tutto sotto gli occhi di un testimone che ha dato l'allarme.

Rapidamente e in maniera decisiva sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, i Carabinieri e l'elisoccorso. La donna, di una cinquantina d'anni, ustionata ma cosciente, è stata trasportata via in elicottero al Cto di Torino.