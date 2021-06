Supermercati: il Comune revoca l'obbligo di misurare la temperatura

ACQUI TERME - Con l'ingresso del Piemonte in zona bianca da lunedì 14 e nel rispetto delle nuove linee guida per la ripresa delle attività economiche contenute nell'ordinanza ministeriale del 29 maggio, Palazzo Levi ha disposto la revoca dell'obbligo di rilevamento della temperatura corporea nei supermercati e ipermercati della città.

Le linee guida del Governo, si legge nell'ordinanza sindacale, "prevedono alla voce “Commercio al dettaglio” la mera facoltà per supermercati e centri commerciali di misurazione della temperatura corporea, fermo restando le altre misure di distanziamento interpersonale e igienizzazione".