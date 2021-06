Cinema sotto le stelle: sabato la prima proiezione

OVADA - Parte con Anthony Hopkins e il suo "The father - Nulla è come sembra" la seconda edizione di "CineOvada sotto le stelle", l'appuntamento estivo con il cinema all'aperto. Le prime proiezioni all'interno della scuola di musica "Rebora" sono in programma per sabato (19) e domenica (20 giugno), con inizio alle ore 21.30. La stessa location e il medesimo orario saranno confermati durante tutto il periodo dell'iniziativa. L’operazione, gestita in collaborazione con Circuito Cinema Genova, che già si occupa dello Splendor di via Buffa darà a ovadesi e visitatori la possibilità di seguire film di prima visione.

A seguire sarà la volta di "Paolo Cognetti - Sogni di grande nord" (giovedì 24 giugno, ingresso 7 euro), di "100% lupo" (venerdì 25 giugno) e "Un altro giro" (sabato 26 e domenica 27 giugno, con Mads Mikkelsen e Thomas Bo Larsen). Il mese di luglio si aprirà con "Lei mi parla ancora" (in programma giovedì 1, regia di Pupi Avati), per poi proseguire con "Earwig e la strega" (il 2), "Rifkin's festival" (sabato 3, film di Woody Allen) e "Il concorso" (domenica 4). Nel (lungo) fine settimana successivo saranno proiettati "Lezioni di persiano" (giovedì 8), "Storm boy - Il ragazzo che sapeva volare" (venerdì 9) e "La felicità degli altri" (sabato 10 e domenica 11, di Daniel Cohen).

Al momento il programma degli spettacoli si conclude con "In the mood for love" (giovedì 15 luglio), "Spirit il ribelle" (venerdì 16), "800 eroi" (sabato 17) e "La brava moglie" (domenica 18). I biglietti (non rimborsabili in caso di pioggia) interi hanno un costo di 6 euro, quelli ridotti - per i bambini fino ai 12 anni - di 5 euro.