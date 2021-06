Rifiuti abbandonati: Croce Rossa e cittadini insieme per fare pulizia

GAVI — La Croce Rossa di Gavi organizza quattro passeggiate ecologiche, ovvero giornate dedicate alla tutela dell’ambiente, per ripulire il territorio da rifiuti abbandonati. Il primo ritrovo è sabato 19 giugno alle 9.30 presso il Convento in Valle, in località Lungarola.

Verranno raccolti e differenziati i rifiuti che si trovano nei fossi e lungo i sentieri, così da ridare nuova vita alle strade della città e, magari, sensibilizzare chi questi rifiuti li abbandona impropriamente. Anche Gestione Ambiente darà il proprio contributo, fornendo i mezzi per la raccolta dei rifiuti a fine giornata, che saranno avviati a smaltimento.

Le altre passeggiate si terranno il 17 luglio, 21 agosto e 18 settembre.