La festa per i Grigi in B: il pullman scoperto in giro per la città

ALESSANDRIA - Alessandria in festa per la serie B: parte dal Moccagatta il pullman scoperto con giocatori e dirigenti.

Il corteo attraverserà largo Catania, Lungotanaro, Ponte Meier, via Giordano Bruno, Ponte Tiziano, via Tiziano, corso Crimea, piazza Garibaldi, corso Cento Cannoni, corso Lamarmora, via Dante, piazza della Libertà, via Mazzini prima di fare ritorno allo stadio.



La suggestiva immagine del corteo che scende dal ponte Tiziano e rientra in città.

Il corteo si snoda per le strade della città: centinaia di persone accompagnano la squadra nella celebrazione della B. Una festa cominciata dopo l'ultimo dei cinque rigori di ieri sera.