Trofeo Primavera: al Geirino prove di abilità in ricordo di "Bebo"

OVADA - Si terrà domenica presso il Geirino di Ovada il primo dei cinque appuntamenti previsti nell’ambito del Trofeo Primavera 2021 di ciclismo. In arrivo oltre 150 atleti da tutto il Piemonte espressione del panorama regionale di categoria Giovanissimi. Un modo diverso di andare in bicicletta non lottando contro avversari o cronometro ma mettendo in mostra abilità e destrezza utili per diventare buoni ciclisti in vista dell’età adulta.

«Capacità di guida, coordinazione motoria e abilità sono elementi che servono a superare queste prove» racconta Enrico Ravera, presidente di Uà Cycling società organizzatrice. Previste due gare tra mattina e pomeriggio. Il vincitore guadagnerà doppio punteggio a sottolineare la difficoltà dei percorsi creati per l’occasione all’interno del campo di gioco.

Nell’occasione sarà ricordato anche Alberto Canobbio, scomparso lo scorso novembre, dirigente appassionato del sodalizio ovadese da sempre impegnato sul fronte dei giovani. «Ha dato - ricorda Ravera - una grossa spinta per l’organizzazione di questi eventi. Sarebbe felice di vedere cosa siamo riusciti a organizzare».