Via libera ai contributi di solidarietà, già 355 richieste

NOVI LIGURE — Lunedì sera il consiglio comunale di Novi Ligure ha ratificato una variazione di bilancio da quasi 1,3 milioni di euro. Tra le voci di spesa più salienti, si registrano 50 mila euro per giardini e verde pubblico, 60 mila euro per prestazione di servizi sul patrimonio comunale, 30 mila euro per viabilità e strade.

La gran parte della manovra, però, è riservata al sociale con 100 mila euro destinati ai buoni spesa alimentare, 100 mila euro di trasferimenti al Csp (Consorzio Servizi alla Persona) per sostegno ai nuclei familiari, altri 535 mila per trasferimenti legati ad attività socio assistenziali, 123 mila euro di contributi per sostegno alle locazioni e 150 mila euro di contributi alle imprese.

A proposito dei buoni alimentari, il sindaco Gian Paolo Cabella ha riferito al consiglio comunale che fino ad ora sono arrivate 355 richieste.

