Il "grazie" dei Grigi e dei tifosi alla Croce Rossa

ALESSANDRIA - Tra i momenti più emozionanti della grande festa di ieri, con il giro del pullman scoperto con i giocatori e i dirigenti dell'Alessandria neo-promossa in B per le vie della città seguita da due ali di appassionati, c'è stato il passaggio davanti alla sede della Croce Rossa, in corso Lamarmora.

Sia i Grigi che i tifosi, in quel preciso istante, hanno intonato cori all'indirizzo dei volontari e dei medici che da oltre un anno lottano in prima linea contro il coronavirus. Una partita estremamente difficile che adesso, anche grazie all'aiuto dei vaccini, tutti insieme stiamo finalmente vincendo.