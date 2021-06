Barboro inaugura la rassegna musicale del Casella

NOVI LIGURE — È affidata alla maestria e al prestigio del pianista Maurizio Barboro l’anteprima di MusicaNovi, la rassegna musicale curata come ogni anno dall’istituto musicale “Alfredo Casella”. Lunedì, nell’ambito della “Giornata Europea” della musica, il pianista che proprio quest’anno celebra 40 anni di carriera si esibirà nella chiesa di San Nicolò dalle 20.45.

«È una grande gioia - spiega Barboro che ricopre anche il ruolo di direttore artistico dell’associazione - poter festeggiare la musica e soprattutto poterlo fare con il pubblico anche se contingentato. Il 21 giugno si festeggia l'inizio dell'estate e per noi musicisti si tratta davvero di un nuovo inizio dopo questo periodo di stop forzato».

L’appuntamento è diventato una tradizione per l’associazione musicale novese. Barboro vanta un vasto curriculum concertistico con oltre 900 esibizioni tra Stati Uniti, America Centrale e Asia in cui è diventato brillante testimonial della tradizione e del valore della scuola del nostro Paese. Barboro è stato allievo della grande pianista Lya Barberis. A sua volta quest’ultima è stata allieva di Alfredo Casella, musicista al quale l’associazione è intitolata.

Nel corso del concerto saranno eseguite, tra le altre, la sonata n. 12 in la bemolle opera 26 di Ludwig van Beethoven, due studi dall’opera 25 (n. 1 in la bemolle e n. 12 in do minore) di Fryderyk Chopin e la sonata in si minore R 21 di Frank Liszt. Ingresso gratuito su prenotazione: 0143 323160 o 347 6564484.

Dal 22 al 25 giugno, alle 18 e alle 20.45, l’auditorium di via Verdi ospiterà i saggi degli allievi della classi di strumento; il 27 sarà la volta delle classi di canto e coro.