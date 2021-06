Hsl espugna Varese dal dischetto

VARESE - Chiude a quota 47 e con la riconferma di Zichella per altre due stagioni l'annata del ritorno in serie D per l'Hsl Derthona: il 2-1 in rimonta al 'Franco Ossola' di Varese permette di chiudere con il sorriso una stagione infinita. Al 4' una sgroppata di Balla sulla sinistra diventa un assist sul secondo palo per Polo che però sbaglia tutto e non inquadra lo specchio della porta: sette minuti dopo arriva la risposta dell'Hsl con due calci d'angolo consecutivi, uno deviato oltre la linea di fondo da Balla e uno catturato da Siaulys in uscita che anticipa di un nulla Emiliano. Appena dopo il quarto d'ora, però, il Varese passa: rimessa laterale da destra che innesca Capelli, cross lungo sul secondo palo dove arriva Parpinel che tira a botta sicura trovando la deviazione di testa di Balla che spiazza Rosti. I padroni di casa però non riescono a godersi il vantaggio fino in fondo perché prima l'Hsl guadagna una punizione dal limite battuta da Zerbo che costringe Siaulys a volare per deviare la palla in angolo, poi sugli sviluppi del corner la palla arriva a Lipani che la scaraventa in fondo al sacco per il pareggio. Al 23' Balla si infortuna e deve cedere il posto a Minaj che si fa subito vedere servendo a Capelli un pallone d'oro in un contropiede 3 contro 1 ma Rosti è bravo a respingere con il corpo la conclusione della punta di casa. Poco prima della mezz'ora Zerbo ci prova da lontanissimo mettendo palla a fil di palo, imitato cinque minuti dopo da Quitadamo che prova a pescare il jolly sugli sviluppi di una rimessa laterale. Nel finale un colpo di testa di Sow su punizione di Quitadamo fa venire un brivido ai tifosi ospiti, ma la palla sfila sul fondo.

Nella ripresa la gara è condizionata da un violento nubifragio che mette addirittura a rischio il proseguimento stesso della partita: le squadre si affrontano soprattutto a centrocampo ma fanno fatica a costruire azioni pericolose. Appena dopo il quarto d'ora la pioggia scende e l'Hsl sale: Siaulys disinnesca un colpo di testa di Varela su angolo di Zerbo con un volo da applausi, Rossi inserisce Ebagua per accendere la partita ma le occasioni latitano. A cinque minuti dalla fine l'occasionissima per l'Hsl: sugli sviluppi di un cross di Manasiev arrivano un rosso per Polo e un calcio di rigore per i tortonesi che Zerbo trasforma con grande freddezza completando la rimonta e trovando il quinto centro personale in campionato. C'è tempo ancora per una girata al volo in area di Ebagua che costringe Rosti a distendersi per salvare la sua porta, poi ancora la punta classe 86 in pieno recupero con un colpo di testa fa la barba al palo: finisce 1-2, l'Hsl scavalca Arconatese e Chieri in classifica e chiude il suo campionato con tre vittorie di fila.

VARESE -HSL DERTHONA 1-2

MARCATORI: pt 16' Balla, 19' Lipani; st 41' Zerbo rig.

VARESE: (3-4-1-2): Siaulys; Aprile (8' st Disabato), Quitadamo, Parpinel; Polo, Mapelli, Snidarcig (8' st Beak), Nicastri (32' st Aiolfi); Balla (23' Minaj); Sow (20' st Ebagua), Capelli. A disp. Fall, Esposito, Mamah, Ritondale. All. Rossi.

HSL DERTHONA (4-2-3-1): Rosti; Gualtieri, Emiliano, Gjura, Tordini; Kanteh (37' st Paini), Lipani; Mutti (26' st Magnè), Zerbo (44' st Akouah), Manasiev; Varela (37' st Spoto). A disp. Parodi, Nsingi, Casagrande, Cardore, Andriolo. All. Zichella

ARBITRO: Dini di Città di Castello

NOTE Espulso Polo per gioco falloso in area. Ammoniti Disabato, Aiolfi. Calci d'angolo 5-5. Recupero pt 3'; st 4'. Spettatori 150 circa.