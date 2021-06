A Rivalta arrivano gli Scavalca montagne

RIVALTA BORMIDA - Il cammino della Compagnia Eternauti è partito. Gli Scavalca Montagne sono pronti alle prime esibizioni di un tour, rientrante nel Festival ValBormida Experience, che dal 24 giugno al 9 luglio li porterà in giro per il Monferrato esibendosi nelle piazze di quattordici paesi. Giovedì 24, alle 21, Daniela d’Aragona, Irene Geninatti Chiolero, Danilo Ramon Giannini, Claudio Pinto Kovacevic, Vincenzo Tremante ed il pianista Stefano Nozzoli andranno in scena a Rivalta Bormida con ‘La vedova allegra’ «libero adattamento della celeberrima operetta di Franz Lehár, uno spettacolo rocambolesco che mescola prosa, canto lirico e musica dal vivo – informano - è divertente, è poetico, adatto ad un pubblico di tutte le età».

Nell’Acquese i peripatetici artisti, promotori del Monferrato con dirette e servizi sui social network, saranno presenti il 25 giugno a Bistagno, il 26 a Monastero Bormida e il 27 a Ponti. Poi proseguiranno nel Cuneese. Info: 348 2685295