Al bar con fare sospetto: arrestato spacciatore 27enne

TORTONA - Nell’ambito di specifici controlli di luoghi frequentati da giovani dove è stata segnalata un’attività di spaccio di stupefacenti, i Carabinieri della Compagnia di Tortona hanno arrestato un 27enne per detenzione ai fini di spaccio.

I Carabinieri dell’Aliquota Operativa del Norm hanno notato la presenza di un giovane che si aggirava con fare sospetto tra gli avventori nei pressi di un bar del centro.

Controllato e perquisito, il 27enne è stato trovato in possesso di 0,3 grammi di hashish. La successiva perquisizione presso l’abitazione ha consentito di rinvenire 37 dosi di marijuana per complessivi 102 grammi circa, 19 grammi circa di hashish, una dose di ketamina, quattro piante di cannabis indica ancora prive di infiorescenze, un bilancino di precisione, quattro sacchetti in cellophane per il confezionamento, una lama di coltello sporca di stupefacente e una serra completa per la coltivazione munita di ventilatori, lampade, termostato e fertilizzanti vari. L’uomo, al termine delle formalità di rito, è stato tradotto presso il domicilio per essere sottoposto agli arresti domiciliari a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.