Conzano: aperta da domenica la mostra nella chiesa di San Biagio

CONZANO – Verrà inaugurata domenica 27 alle 18.30 la mostra ‘Sacrum’ di Claudio Magrassi alla chiesa di San Biagio a Conzano. Sarà poi visitabile ogni domenica fino al 25 luglio dalle 16 alle 19 mentre per visitarla negli altri giorni della settimana sarà necessario prenotare allo 0142925132. Per eventuali informazioni è possibile consultare il sito del Comune.

Dopo la mostra di Claudio Magrassi, la chiesetta verrà chiusa per un certo tempo perché subirà un lavoro di ristrutturazione che la farà diventare un piccolo auditorium destinato ad ospitare altre iniziative. Per questo, si è deciso di ultimare questa ‘avventura’, cominciata una quarantina di anni fa con un primo recupero del luogo, con una mostra di grande valore estetico che chiuderà sì un ciclo, ma virtualmente ne inizierà un altro. Inoltre un'altra mostra nel paese monferrino, in Villa Vidua, sarà visitabile fino al 25 luglio.