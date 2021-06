Do-mi-nio Bertram. Serie ora sull’1-1

TORINO – Torino voleva andare in orbita. Tortona la riporta sulla terra. La Bertram domina letteralmente gara 2 (77-89) e pareggia la serie sull’1-1.

Una partita molto diversa da gara 1, preparata benissimo da coach Marco Ramondino e perfettamente interpretata dai giocatori (Fabi, Mascolo e Sanders tutti a 15 punti).

Non inganni il +12 finale, perché i bianconeri restano avanti in pratica per 40’ anche con 19 punti di vantaggio, spaccando la gara con una super terza frazione. Un colpo in trasferta che permette alla Bertram di avere le due partite in casa e, soprattutto, mina la fiducia della squadra di Demis Cavina.

FABI, IL CHIRURGO

Parte meglio Tortona stavolta. Le scorie di gara 1 sembrano più nelle gambe di Torino. Bertram più centrata e capace di prendere da subito il comando del punteggio e della partita (regia Sanders impatto di Tavernelli). Reale ancora male al tiro da fuori (1/9) ma tenuta a galla dai rimbalzi offensivi.



Al primo mini intervallo il canestro sulla sirena di Pinkins limita a +5 punti in vantaggio Bertram (17-22).

Break in avvio di Tortona che si porta sul +9. Con un ritrovato Ambrosin (8 punti), Leoni per due volte in doppia cifra di vantaggio. Torino, un passo indietro, ricuce con un ispirato Alibegovic fino al -6 (33-39). Al riposo lungo si arriva con la Bertram (che segna 22 punti a quarto) ancora avanti sul 44-37 e con un Mascolo di energia e coraggio.

La Bertram strappa nella terza frazione. Le triple di Agustin Fabi (4/6 dall’arco) spaccano la partita e lanciano Tortona fino a un clamoroso +19 Leoni (48-67). C’è tempo per i tecnici ad Alibegovic e Ramondino, entrambi per proteste, in due momenti diversi della partita. Al 30’ Tortona avanti 72-56 con Cannon che dopo il flop in gara 1 tiene testa ai lunghi di Torino.



Nell’ultimo periodo Reale prova con orgoglio a riaprirsi una chance, ma Tortona, nonostante qualche sbavatura sulla pressione dei locali tiene con personalità le redini della gara e chiude senza problemi. Mentre al Pala Gianni Asti risuona il tradizionale coro “Leoni-Leoni”, tutti già pensano alla sfida di giovedì sera a Voghera (20.45).

REALE MUTUA – BERTRAM 77-89

(17-22, 37-44, 56-71)

Reale Mutua Torino: Cappelletti 7, Penna, Clark 24, Toscano 5, Bushati 2, Alibegovic 13, Campani 2, Diop 13, Pinkins 11. N.e.: Origlia, Mortarino, Pagani. All. Cavina

Bertram Derthona: Tavernelli 9, Mascolo 15, D’Ercole 5, Sanders 15, Fabi 15, Severini 8, Cannon 13, Gazzotti 1, Ambrosin 8. N.e.: Morgillo. All. Ramondino

