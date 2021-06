Com'è cambiato il turismo post-pandemia?

ALESSANDRIA - Il Distretto del Novese, in sinergia con il Master in Economia, innovazione, comunicazione e accoglienza per l'impresa turistica dell'Università del Piemonte Orientale, propone un questionario sul turismo relativo ai viaggi estivi in tutta Italia. L'obiettivo è quello di monitorare le nuove abitudini pre/durante/post Viaggio.

I risultati verranno pubblicati in forma anonima, a beneficio di tutti gli interessati, sul sito del Distretto del Novese.

Il questionario si trova al link https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfOZLO73k68u-IkdfWeJ0d5CWouLTcVs4e1JWwOJIS9a6DcGg/viewform