Gestione Ambiente incontra i cittadini

TORTONA - Quanto è importante la raccolta differenziata, com’è il nuovo sistema e quali sono i principali cambiamenti? Gestione Ambiente torna a incontrare i cittadini all’aperto per spiegarlo e per rispondere a domande e dubbi.

Si riparte martedì 29 giugno alle ore 21 presso l’Oratorio San Luigi di Don Orione in via don Domenico Sparpaglione 4, con un incontro pubblico dedicato ai cittadini residenti nella Zona 1 (Città Giardino e San Bernardino), zona nella quale la società sta proseguendo le consegne a domicilio dei kit dei contenitori e del materiale informativo per il nuovo sistema di raccolta differenziata.

Ricordiamo che dopo l’avvio della zona 1, con la data di inizio del nuovo sistema di raccolta che verrà comunicata ai cittadini interessati da Gestione Ambiente con largo anticipo, si proseguirà con le altre zone della città per arrivare a mettere a regime l’intero territorio comunale entro la fine del 2021. All’appello mancano: la zona 2 (“Municipio” e corso Alessandria), il centro storico, le frazioni limitrofe (Vho, Mombisaggio), la zona 6A (Rivalta) e la zona 6B (Castellar Ponzano).