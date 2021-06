Dini: "Grazie per il vostro rispetto"

ALESSANDRIA - C'è una foto, che è diventata virale da giovedì notte: Andrea Dini, sconsolato, seduto davanti alla porta, dove si è appena infilato il pallone calciato dal dischetto da Matteo Rubin. Il portiere del Padova ha la testa tra le ginocchia, tre bambini corrono felici e gli passano accanto. "Sono questi i pericolosi aggressori?" il quesito di molti, soprattutto dopo la multa di 10mila euro (LEGGI QUI) inflitta dalla Lega Pro all'Alessandria.

Cesare Giancarlo Ferrando, grande tifoso, ideatore del gruppo su facebook 'Servili forever', ha deciso di scrivere a Dini, per chiedere se, in quei minuti in cui il terreno del Moccagatta era invaso da un popolo in festa, fosse stato "aggredito, insultato, o minacciato".

La risposta non si è fatta attendere. "Solo pacche sulle spalle e tante belle parole. Complimenti per il rispetto che mi avete dimostrato". Fra i molti ad avvicinarsi anche Corrado D'Ettorre, un passato tra i pali. "Gli ho fatto i complimenti per tanti interventi".

Un episodio che conferma il clima di gioia, in cui i presunti atteggiamenti aggressivi proprio non ci sono stati.

La raccolta dei versamenti per pagare la multa continua. Il titolare della carta Postepay è Walter Milioni del club Amici dei Grigi (è il nome corretto da indicare). "L'iniziativa è di Giorgio e Aureliano - spiega lo slo Mario Di Cianni - Se supereremo la cifra, dopo aver pagato la multa faremo una donazione alla Fondazione Uspidalet".