Sobrero guadagna il terzo posto al concorso internazionale “Step into the Future”

CASALE - Sono stati tre alunni dell'Istituto Sobrero - Alice Barberio, Andrei Gherase (5°a Chimica e Materiali) e Mattia Brollo (4°a Liceo delle Scienze Applicate) - ad aggiudicarsi il terzo posto nella categoria Natural Sciences all’International Forum Russo della Gioventù Scientifica “Step into the Future”, a cui hanno partecipato come delegazione italiana.

A permettergli di posizionarsi sul podio è stato il progetto “Bio-N.C.S – L’economia circolare del riso: dagli scarti della lavorazione alle bioplastiche", volto a valorizzare i sottoprodotti di una coltivazione largamente presente nel nostro territorio.

Il Forum Internazionale, organizzato dalla Bauman Moscow State Technical University e dalla Russian Youth Engineering Society, includeva più di 40 sessioni scientifiche provenienti da istituti di ricerca accademici di fama mondiale e università russe. La cerimonia della premiazione - così come l'intero concorso a causa della pandemia - si è svolta in collegamento streaming con Mosca.