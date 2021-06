La Fondazione CrT aiuta gli studenti bisognosi

TORTONA - La Fondazione Cassa di Risparmio di Tortona rinnova il suo impegno per il sostegno allo studio, in favore dei giovani e delle famiglie del territorio.

Per il diciassettesimo anno consecutivo, in concomitanza con gli esami di maturità, la Fondazione ha trasmesso alle segreterie degli istituti scolastici superiori il bando relativo al progetto “Dalle Scuole Superiori all’Università: un percorso insieme alla Fondazione”, che prevede l’erogazione di borse di studio a favore degli studenti residenti negli ambiti di operatività dell'ente di Corso Leoniero per creare o migliorare la condizioni di accesso all’istruzione universitaria e per facilitare la prosecuzione del ciclo di studi.

Dal 2005 al 2020 la Fondazione ha assegnato a favore degli studenti residenti nel territorio borse di studio, successivamente rinnovate al permanere delle condizioni di merito e di reddito indicate nel bando, per un importo economico superiore a 1.400.000 Euro, assegnando 264 borse di studio agli studenti che hanno conseguito la maturità e garantendo nel tempo 319 rinnovi. Numeri importanti che testimoniano un riconoscimento ed un attestato di stima ai giovani ed un prezioso e concreto aiuto alle loro famiglie.